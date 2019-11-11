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В Москве прошел фестиваль "Стильный возраст"

15:14
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Фестиваль для участников "Московского долголетия" состоялся в Гостином дворе

Сотни дизайнеров и модных экспертов, тысячи москвичей и гостей города  буквально захватили Музей моды в эти выходные. Там проходил фестиваль "Стильный возраст". На  подиуме - только модели 55 плюс. Все - активные участницы "Московского долголетия", а ещё - красивые, стройные и современные.

В ярких современных нарядах по подиуму "Музея моды" в столичном гостином дворе дефилируют знаменитые актёры и ведущие. Аплодисменты и крики браво не стихают даже после показа, передает "ТВ Центр".

Свой дебют на подиуме Лариса, до пенсии проработавшая инженером-энергетиком,  около года репетировала на занятиях по "Королевской осанке" и почти совсем не волнуется.

Идеальная осанка, подиумный шаг, выверенные позы для изящных фото. Знаменитая пара проекта "Московское долголетие"  Галина Таболич и Валерий Пашинин - уже 2 года как завсегдатые на показах российских дизайнеров. Их куражу и мастерству могли бы позавидовать даже юные коллеги-модели.

Ранние подъёмы, плотный модельный график - вслед за расписанием изменилась и личная жизнь пары. Спустя год совместных занятий и показов Галина и Валерий расписались и теперь всё время проводят вместе. Вместе подбирать стильные образы в магазине теперь и любимое занятие у их коллег по подиуму Олега Кулагина и Наталии Мысаковой, которые также встретили друг друга благодаря "Московскому долголетию".

Времена, когда мода была привилегией для молодёжи, давно позади, и появление в России такого фестиваля, как "Стильный возраст", тому доказательство. По словам организаторов, его как минимум планируют проводить ежегодно. А это значит:  отправиться на занятия по моде и стилю как раз самое время.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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