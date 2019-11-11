"Не хотел умирать": стало известно о последних днях Задорнова

Рядом с ним находились близкие люди

Дочь Михаила Задорнова рассказала, что перед смертью сатирик попросил принести ему стакан водки и дать послушать песню "Очи черные". По словам Елены, последние дни артиста прошли в спокойной обстановке. Рядом с ним были дочь и первая жена Велта.

"Мы брали смены. Были и я, и бывшая жена одновременно... Папа не хотел показывать, что он уходит от нас, но он все прекрасно понимал. Все что он должен был сделать, он совершил", - рассказала Елена в программе "Звезды сошлись".

Между тем друг сатирика Владимир Качан рассказал, что телеведущий Максим Галкин навещал Задорнова на смертном одре. Качан вспомнил трогательную сцену, во время которой они с Галкиным стояли по разные стороны кровати артиста. Задорнов взял Галкина за руку и долго не отпускал.

"Видимо, для него это что-то значило. И Максим это чувствовал. Ему это было не в тягость. Ему это было нормально. Он держал эту руку все время, пока мы были там. Не было никакого плача. Мы просто молчали. Миша, конечно, не хотел умирать", - рассказал Качан.

Михаил Задорнов, у которого обнаружили опухоль головного мозга, умер в ноябре 2017 года.

Сатирик был дважды женат. С Велтой Калнберзинь они прожили около 30 лет. Второй супругой Задорнова стала Алена Бомбина, которая родила ему дочь Елену.