ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не хотел умирать": стало известно о последних днях Задорнова

13:22
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Рядом с ним находились близкие люди

Дочь Михаила Задорнова рассказала, что перед смертью сатирик попросил принести ему стакан водки и дать послушать песню "Очи черные". По словам Елены, последние дни артиста прошли в спокойной обстановке. Рядом с ним были дочь и первая жена Велта. 
Первая жена Задорнова отсудила у "Первого канала" миллионы

"Мы брали смены. Были и я, и бывшая жена одновременно... Папа не хотел показывать, что он уходит от нас, но он все прекрасно понимал. Все что он должен был сделать, он совершил", - рассказала Елена в программе "Звезды сошлись".

Между тем друг сатирика Владимир Качан рассказал, что телеведущий Максим Галкин навещал Задорнова на смертном одре. Качан вспомнил трогательную сцену, во время которой они с Галкиным стояли по разные стороны кровати артиста. Задорнов взял Галкина за руку и долго не отпускал. 

"Видимо, для него это что-то значило. И Максим это чувствовал. Ему это было не в тягость. Ему это было нормально. Он держал эту руку все время, пока мы были там. Не было никакого плача. Мы просто молчали. Миша, конечно, не хотел умирать", - рассказал Качан. 

Михаил Задорнов, у которого обнаружили опухоль головного мозга, умер в ноябре 2017 года. 

Сатирик был дважды женат. С Велтой Калнберзинь они прожили около 30 лет. Второй супругой Задорнова стала Алена Бомбина, которая родила ему дочь Елену. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.