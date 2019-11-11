ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев удивил Москву готовностью к "отражению российской агрессии"

13:15
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Смена президента в стране не повлияла на риторику украинских политиков

На Украине ничего не изменилось – ни во внутренней, ни во внешней политике, считает российский сенатор Франц Клинцевич. Несмотря на смену первых лиц в стране, Киев не отходит от привычного тренда, который был задан ему Вашингтоном – создание и углубление противоречий с Москвой. Именно этим объясняются повторяющиеся заявления о готовности к отражению "российской агрессии", уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
Зеленский: ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе

"Главная причина возвращения Киева к подобной риторике – необходимость довести до мирового сообщества, что "министр обороны Украины отвечает на агрессию России в отношении Украины. То, что этой антиукраинской "агрессии" никогда не будет, что у России нет таких планов, и Украине не надо готовиться к этому, Киев как игнорировал, так и продолжает игнорировать", - отметил Клинцевич.

Сенатор прокомментировал заявление министра обороны Украины. Андрей Загороднюк похвастался способностью страны самостоятельно защититься в случае якобы готовящегося нападения России. По словам Загороднюка, у Киева "есть отработанный ответ и на этот сценарий".

Читайте также:
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.