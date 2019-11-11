Киев удивил Москву готовностью к "отражению российской агрессии"

Смена президента в стране не повлияла на риторику украинских политиков

На Украине ничего не изменилось – ни во внутренней, ни во внешней политике, считает российский сенатор Франц Клинцевич. Несмотря на смену первых лиц в стране, Киев не отходит от привычного тренда, который был задан ему Вашингтоном – создание и углубление противоречий с Москвой. Именно этим объясняются повторяющиеся заявления о готовности к отражению "российской агрессии", уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Главная причина возвращения Киева к подобной риторике – необходимость довести до мирового сообщества, что "министр обороны Украины отвечает на агрессию России в отношении Украины. То, что этой антиукраинской "агрессии" никогда не будет, что у России нет таких планов, и Украине не надо готовиться к этому, Киев как игнорировал, так и продолжает игнорировать", - отметил Клинцевич.

Сенатор прокомментировал заявление министра обороны Украины. Андрей Загороднюк похвастался способностью страны самостоятельно защититься в случае якобы готовящегося нападения России. По словам Загороднюка, у Киева "есть отработанный ответ и на этот сценарий".