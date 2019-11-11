"Хорош орать!" Плющенко пресек истерику объявившей о расставании Рудковской

Скандал в семье набирает обороты

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко устроили публичную перебранку. Об этом стало известно после новостей о крахе их брака.

Рудковская и Плющенко повздорили из-за дома на колесах, который планирует купить спортсмен. По словам Евгения, этот транспорт необходим ему для поездок на гастроли и на отдых.

Яна выступает категорически против идеи мужа. "Ты много раз уже покупал этот автодом, и в итоге они все не подходили, а через полгода мы их продавали", - заявила продюсер в программе "ЯнаСупер". Она опасается, что фигурист будет использовать фургон для отлучек на дачу, где он любит проводить время в тишине и спокойствии. Рудковскую такое времяпрепровождения не устраивает.

"Хорош орать! - закончил разговор Плющенко. - Автодом у нас будет. Ты эту чехарду придумала со съемками и я иду тебе на встречу? Тогда, пожалуйста, и ты иди мне навстречу!"

В первом выпуске своей программы Рудковская объявила о том, что они с мужем решили расстаться. Все подробности она приберегла для следующего выпуска. Вероятно, таким образом продюсер лишь хотела привлечь внимание к своему проекту, однако не исключено, что в отношениях Яны и Евгения действительно наступил кризис.

Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с друзьями. Рудковской пришлось в одиночестве ехать на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где она тесно общалась с Димой Биланом. К тому же у пары не получается зачать нового ребенка, причем Евгений не хочет обращаться к услугам суррогатной матери.



Напомним, Рудковская была замужем три раза. От предыдущих отношений у нее остались сыновья Андрей и Николай. В браке с фигуристом Плющенко она родила сына Александра.