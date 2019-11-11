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Медведев предупредил об ответственности за нарушения при реализации нацпроектов

14:51
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Премьер допустил вероятность уголовной ответственности

Нарушение правил, по которым реализуются нацпроекты, повлечет самые серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности - об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Реализовать нацпроекты помогут общественники и волонтеры

Главные темы сегодняшней встречи - "Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", а также "Малое и среднее предпринимательство".

Глава правительства рассказал о низком уровне льготного кредитования среди малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. К концу октября заключено соглашений на сумму 305 миллиардов рублей из запланированного триллиона.

"Мы внесли ряд изменений в программу льготного кредитования по ставке 8 с половиной процентов. Увеличили размер кредитов на инвестиционные цели, расширили перечень приоритетных отраслей, включили туда и торговлю, и общепит. Мы можем принять и другие дополнительные меры. Дать коммерческим банкам возможность рефинансировать ранее выданные кредиты по рыночным ставкам, чтобы предприятия могли все-таки активнее эти кредиты брать", - сказал  Медведев.

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