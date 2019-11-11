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Тимошенко предсказала самую трагическую в истории Рады неделю

14:29
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Украину рвут на лоскуты

Начавшаяся сессионная неделя Верховной рады может стать самой трагической в истории Украины.

Такое мнение выразила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Это произойдет, если депутаты примут законопроект о продаже сельскохозяйственных земель. Ситуация приведет к тому, что с молотка уйдут порядка 72% территории Украины. Купить землю смогут в том числе и иностранцы, пишет ТАСС.

"Это говорит о том, что уже подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной", - подчеркнула Тимошенко.

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель внесла в Верховную раду группа депутатов от "Слуги народа". Украинский парламент может рассмотреть документ уже в этот вторник, 12 ноября, несмотря на то, что слушания по этому вопросу назначены на 4 декабря.

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