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Собянин: трамвайный парк Москвы обновлен почти на 70%

14:15
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Мэр рассказал об обновлении столичного парка трамваев

Сергей Собянин в понедельник подписал соглашение о создании в Москве транспортного технопарка. Там будут производить и обслуживать трамвайные вагоны, а также вести инновационные разработки, передает "ТВ Центр".

Как сообщил мэр, парк столичных трамваев обновлён уже почти на 70 процентов. Половина из курсирующих вагонов относятся к новейшей серии "Витязь-Москва". Их основные преимущества - большая вместимость, скорость, комфорт и более плавное, тихое движение.

Юбилейный, трёхсотый "Витязь-М" недавно поступил в депо имени Баумана. В течение следующего года на столичные улицы должны запустить ещё около ста таких трамваев. Как отметил Сергей Собянин, это важно, поскольку пассажиропоток значительно вырос.

"За последние годы выросло аж на 15 %, что для Москвы огромный объём, потому что в год больше 200 миллионов москвичей пользуются трамваями. Так что, поздравляю, и хотел поблагодарить Трансмашхолдинг, который принимает активное участие в этой работе", - сказал Собянин.

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