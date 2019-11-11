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Асмус получила угрозы расправы после съемок в постельной сцене

14:55
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Полицию просят принять решительные меры

Сценарист и писатель Александр Цыпкин сообщил, что актриса Кристина Асмус, которую обвинили в безнравственности из-за съемок в постельной сцене фильма "Текст", находится в опасности. После премьеры скандального фильма ей стали поступать угрозы. 
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Цыпкин сообщил, что травля Асмус приняла нешуточный оборот. По его мнению, правоохранительные органы обязаны установить и наказать граждан, угрожающих актрисе расправой. "Кучка клинических психопатов с отравленной душой и бессмысленным существованием - это всего лишь побочный эффект развития цивилизации, но, повторюсь, государство должно их взять под контроль. Иначе кончится все кровью. Либо хейтера, либо его жертвы", - цитирует Цыпкина 7days.ru

За Асмус вступился также актер Максим Виторган. "У нас повестка дня каких-то дремучих годов. Актриса снялась в откровенной сцене - офигеть событие вообще", - приводит его слова портал. 

Ранее Кристина Асмус написала в Instagram, что фильм с ее участием стал поворотным событием для российской киноиндустрии. Драма с пометкой 18+ уже собрала в прокате 300 миллионов рублей, тогда как на нее потратили всего 45 миллионов. 

Напомним, премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского. 

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