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Лекции, квесты и лайфхаки: в Москве пройдет Семейный финансовый фестиваль

15:06
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Взрослые и дети смогут улучшить свою финансовую грамотность

В Москве 23 ноября на площадке РЭУ имени Плеханова пройдёт Семейный финансовый фестиваль. Гости на один день превратятся в жителей города финансовой грамотности с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями.

"Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса", - рассказали организаторы фестиваля.

Участников ждет интеллектуальный турнир, квесты, мастер-классы и настольные финансовые игры. Для самых маленький гостей фестиваля будет работать "Парк развлечений" с играми и аниматорами. Взрослые с детьми смогут также посмотреть мультфильмы на финансовую тему, а родителям подростков расскажут, как помочь им освоить азы финансовой грамотности и почему это необходимо уже в раннем возрасте.

Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации.

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