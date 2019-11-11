Видео массового ДТП с участием такси в Москве

Подробности аварии выясняются

Серьёзная авария произошла в понедельник утром на Ореховом бульваре. Такси столкнулось с легковым автомобилем, после чего вылетело на парковку и протаранило сразу четыре стоявших там машины. Все они получили серьёзные повреждения, передает "ТВ Центр".

По предварительным данным, водитель такси заснул за рулём, впрочем, очевидцы утверждают, что у него мог произойти приступ эпилепсии. Сейчас мужчину доставили в больницу. Водителю машины, с которой и произошло ДТП, медицинская помощь была оказана на месте.