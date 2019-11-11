Глушаков потребовал от экс-жены 203 миллиона

Адвокат женщины не увидел в этом поступке никакой логики

Полузащитник грозненского клуба "Ахмат" Денис Глушаков через суд потребовал от бывшей жены Дарьи 203 миллиона рублей.

Как передает Telegram-канал Mash, 201 миллион футболист хочет получить за убытки, понесенные из-за бракоразводного процесса, который завершился текущим летом. Два миллиона рублей Глушаков требует с экс-супруги за распространение слухов о нем, а еще миллион - в качестве компенсации морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий Дарью в суде, заявил, что иск Глушакова к бывшей жене спровоцирует новую волну сплетен о его личной жизни. "Классика жанра - человек не может угомониться. Вероятно, это будет продолжаться долго - Глушаков будет пытаться как-то отомстить <…> Денис сам для себя создает негативный эффект, но в принципе для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли", - заявил юрист порталу championat.com.

По словам Жорина, в действиях футболиста отсутствует логика. "Возможно, этот иск - некий эмоциональный порыв", - предположил он.

Напомним, Дарья подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Восьмилетняя и двухлетняя дочери спортсмена остались с матерью. Глушакова обязали выплачивать алименты в размере трети от всех его доходов. Бывшая жена футболиста осталась довольна решением суда.