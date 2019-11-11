ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глушаков потребовал от экс-жены 203 миллиона

15:34
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Адвокат женщины не увидел в этом поступке никакой логики

Полузащитник грозненского клуба "Ахмат" Денис Глушаков через суд потребовал от бывшей жены Дарьи 203 миллиона рублей.
Глушакова загнали в жесткие рамки

Как передает Telegram-канал Mash, 201 миллион футболист хочет получить за убытки, понесенные из-за бракоразводного процесса, который завершился текущим летом. Два миллиона рублей Глушаков требует с экс-супруги за распространение слухов о нем, а еще миллион - в качестве компенсации морального вреда за разглашение деталей частной жизни. 

Адвокат Сергей Жорин, представляющий Дарью в суде, заявил, что иск Глушакова к бывшей жене спровоцирует новую волну сплетен о его личной жизни. "Классика жанра - человек не может угомониться. Вероятно, это будет продолжаться долго - Глушаков будет пытаться как-то отомстить <…> Денис сам для себя создает негативный эффект, но в принципе для Глушакова это нормально, мы к этому уже привыкли", - заявил юрист порталу championat.com

По словам Жорина, в действиях футболиста отсутствует логика. "Возможно, этот иск - некий эмоциональный порыв", - предположил он. 

Напомним, Дарья подала на развод, обвинив мужа в многочисленных изменах. Восьмилетняя и двухлетняя дочери спортсмена остались с матерью. Глушакова обязали выплачивать алименты в размере трети от всех его доходов. Бывшая жена футболиста осталась довольна решением суда. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Новости по теме
Денис Глушаков
Денис Глушаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.