Коллеги вспомнили об еще одном убийстве расчленившего студентку историка

У Соколов часто напивался до беспамятства

Французские реконструкторы крайне неохотно звали на исторические фестивали российского доцента Олега Соколова, который расчленил свою возлюбленную.

Все дело в агрессивном поведении историка и его тяги к алкогольным напиткам. На реконструкции его не подпускали к лошадям ни в одной стране - он сильно бил их кнутом, а однажды даже умертвил одну. Это было на фестивале в Испании, пишет "Московский комсомолец".

"Я хорошо знал Олега — за последние 20 лет мы не раз делили с ним бивуак (походная палатка – прим.ред.). Он великолепно изучил историю Великой Армии, знал наизусть все песни наполеоновских солдат. Но Соколов не знал никаких границ в употреблении алкоголя, это все портило. Он мог пить три дня подряд и упасть с лошади на четвертый", - рассказал реконструктор под ником Royal Scot's Guard.

Соколов часто не знал границ: он так погружался в бой, что нередко забывал, что он постановочный. В последние годы его вовсе перестали приглашать на реконструкции, так как он утратил всякую меру. Виною тому – алкоголь.

"В Италии, где мы были с нашей группой барабанщиков императорской гвардии, на бивуаке приходилось расталкивать Олега, который пьяным валялся под деревом в луже рвоты — при этом он был облачен в генеральский мундир", - рассказали французские реконструкторы.

В моменты, когда Сколов был трезв, с ним было приятно иметь разговор: российский доцент умело травил анекдоты, блестяще знал историю, особенно наполеоновской Франции.

9 ноября возле реки Мойка в Санкт-Петербурге задержали нетрезвого 64-летнего Олега Соколова с рюкзаком, в котором нашли человеческие руки, отрубленную голову обнаружили в квартире доцента. Жертвой историка оказалась 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ищенко. Они написали несколько работ по наполеоновской Франции и состояли в романтических отношениях.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября из-за ревности, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Соколов признался в содеянном и намерен просить суд о своем аресте. На данный момент историка привезли в Октябрьский суд Петербурга, где будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Появилось видео, как расчленивший студентку историк избавляется от тела