Организатор "Белых касок" найден мертвым

Его тело обнаружили в Стамбуле

Скончался один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье. Его тело было найдено в Стамбуле, рядом с домом, в котором он жил. "Белые каски" регулярно обвиняли в фальсификации видео о применении химического оружия в Сирии.

О смерти Ле Мезюрье сообщили его родственники. Тело погибшего было обнаружено рано утром под окнами его дома. При осмотре следователи зафиксировали порезы и множественные переломы конечностей. По предварительным данным, смерть сооснователя "Белых касок" наступила в результате падения с высоты.

Полиция отсмотрела видео с камер наблюдения. В ночь гибели Ле Мезюрье в его дом посторонние не заходил.

"Белые каски" были созданы в Турции в 2013 году. Организация распространяла в интернете фото- видеоматериалы о разрушениях и жертвах якобы атак правительства и армии Сирии. Официальный Дамаск обвинял "Белые каски" в связях с экстремистами.

Организацию неоднократно уличали в постановках атак, в том числе с применением химического оружия. По некоторым данным, Джеймс Ле Мезюрье мог быть бывшим агентом британской МИ-6 и имел связи с террористическими организациями.