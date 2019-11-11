ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Организатор "Белых касок" найден мертвым

15:47
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Его тело обнаружили в Стамбуле

Скончался один из основателей организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье. Его тело было найдено в Стамбуле, рядом с домом, в котором он жил. "Белые каски" регулярно обвиняли в фальсификации видео о применении химического оружия в Сирии.

Минобороны: "Белые каски" доставили химвещества боевикам в Сирии
Минобороны назвало "Белые каски" пособниками террористов

О смерти Ле Мезюрье сообщили его родственники. Тело погибшего было обнаружено рано утром под окнами его дома. При осмотре следователи зафиксировали порезы и множественные переломы конечностей. По предварительным данным, смерть сооснователя "Белых касок" наступила в результате падения с высоты.

Полиция отсмотрела видео с камер наблюдения. В ночь гибели Ле Мезюрье в его дом посторонние не заходил.

"Белые каски" были созданы в Турции в 2013 году. Организация распространяла в интернете фото- видеоматериалы о разрушениях и жертвах якобы атак правительства и армии Сирии. Официальный Дамаск обвинял "Белые каски" в связях  с экстремистами.

Организацию неоднократно уличали в постановках атак, в том числе с применением химического оружия. По некоторым данным, Джеймс Ле Мезюрье мог быть бывшим агентом британской МИ-6 и имел связи с террористическими организациями.

Читайте также:
Главное сегодня
"Белые каски" в Сирии
"Белые каски" в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.