Джоли подвергла семью опасности

Это произошла на Канарах

Съемки фильма "Вечные" на Канарских островах преподносят Анджелине Джоли одну неприятность за другой. Не успела звезда отойти от экстренной эвакуации из-за бомбы, как ее вместе с детьми едва не сдуло на пляже.

Голливудская актриса и четверо ее детей отправились на пикник. Папарацци сфотографировали их на пляже Фуэртевентуры - второго по величине острова Канарского архипелага. Судя по снимкам, погода изменила планы звездного семейства. С моря подул ветер необыкновенной силы, который застилал глаза отдыхающих песком и едва не унес их пледы.

Очевидно, что в таких погодных условиях дети Джоли могли получить травмы, однако она не озаботилась тем, чтобы свериться с прогнозом погоды перед пикником. Тем самым звезда подвергла семью нешуточной опасности.

Джоли и ее дети вместе с сопровождающими были одеты не по погоде, поэтому им пришлось ретироваться. Несмотря на сорванные планы, родные Джоли не выглядели раздосадованными: они смеялись и перебрасывались шуточками, беспрестанно поправляя волосы на голове.

В блокбастере "Вечные" Анджелина Джоли играет представительницу древней расы Тену, которая умеет летать, двигать предметы силой мысли, а также излучать энергию из глаз и рук. Вместе с ней в съемках задействованы Кит Харингтон, Ричард Мэдден и Сальма Хайек. Картина выйдет на экраны в ноябре 2020 года. Джоли говорила, что планирует работать "вдесятеро больше" ради успеха фильма. "Я тренируюсь. Я в восторге", - признавалась звезда.