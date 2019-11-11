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Жалобно зовущий маму котенок растрогал соцсети

16:20
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

У малыша началась паника

В интернете появилось видео, на котором только что проснувшийся котенок жалобно зовет маму.

Ролик появился в аккаунте cats_of_instagram. На кадрах рыжий котик вылезает из-под одеяла, озирается по сторонам, а затем начинает пищать, с каждым разом наращивая звук.

Пользователи Сети отметили, что что их домашние питомцы, услышав писк котенка, начинали беспокойно себя вести.

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