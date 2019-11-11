Расчленивший аспирантку историк разрыдался в суде

Олег Соколов намекнул на то, что жертва сама напала на него

Доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение по статье "Убийство". Об этом сообщил следователь в Октябрьском суде Санкт-Петербурга, где решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сам Соколов сознался в убийстве. По его словам, он выстрелил в Ещенко четыре раза из обреза. В суде он ведет себя крайне эмоционально. Во время зачитывания ходатайства об аресте Соколов заплакал, схватившись руками за голову. На вопрос судьи, в состоянии ли он участвовать в заседании, обвиняемый ответил утвердительно и снова зарыдал.

Следствие настаивает на аресте Олега Соколова из-за тяжести совершенного им поступка. Защита просит суд отправить его под домашний арест. Сам Соколов согласен с позицией следствия. Говоря о причинах случившегося, он намекнул на то, что Анастасия Ещенко набросилась на него с ножом.

"Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Я никогда такого потока агрессии не видел. Нападение с ножом. Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась…" – приводит его слова "Фонтанка".

О чудовищном убийстве в Санкт-Петербурге стало известно 9 ноября. В ту ночь возле реки Мойка полиция задержала нетрезвого 64-летнего Олега Соколова с рюкзаком, в котором нашли человеческие руки. По версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко еще 7 ноября из-за ревности. Как установило следствие, он убил аспирантку, а затем расчленил ее тело и по частям выбросил в реку Мойка. При обыске в квартире нашли только голову женщины.