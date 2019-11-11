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Занятия "Субботы московского школьника" посетил миллионный участник

15:57
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Проект существует уже шесть лет

Занятия проекта "Субботы московского школьника" посетил миллионный участник. Им стал одиннадцатиклассник школы № 444 Даниил Баркин.

Как рассказали в пресс-службе столичной мэрии, Даниил учится в академическом классе, увлекается информатикой, физикой, программированием и киберспортом. 9 ноября он посетил "Научную субботу" в Институте космических исследований РАН. На занятиях участникам рассказали о современных возможностях дистанционного зондирования Земли, а на мастер-классах они смогли поработать с данными исследований Солнца и Солнечной системы.

"Субботы московского школьника" стартовали в сентябре 2013 года. Проект позволяет ученикам с пользой проводить выходные. За шесть лет прошло более 23 тысяч мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными учеными, актерами, путешественниками.

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Занятия проекта "Субботы московского школьника"
Занятия проекта "Субботы московского школьника"
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