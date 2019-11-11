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Каждый десятый рубль: вскрылись масштабы воровства на стройке Восточного

16:48
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Вернуть удалось всего 3,5 миллиарда

При строительстве космодрома "Восточный" было похищено 11 миллиардов рублей из выделенного 91 миллиарда. Государству удалось вернуть лишь 3,5 миллиарда украденных денег, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, по данному факту возбуждено несколько десятков уголовных дел. Осуждены 32 человека. Сейчас Следственный комитет расследует еще пять дел, пишет "Интерфакс".

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин заявил, что прекратить хищения при строительстве космодрома "Восточный" не удалось. По его словам, призывы "работать прозрачно" звучали неоднократно, поскольку проект носит общенациональный характер.

"Нет, воруют сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует", - заявил президент.

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