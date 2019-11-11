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Врачи раскрыли рецепт "вечной молодости"

16:51
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Все оказалось гораздо проще, чем предполагалось

Доктор Александр Мясников поделился рецептом "вечной молодости".
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Врачи считают, что старость придумали "слабодушные" люди, чтобы оправдать потерю интереса к жизни. Новые увлечения - вот что поможет человеку всегда оставаться молодым. Кроме того, они развивает мозг и помогают бороться со старческим слабоумием.

Активный образ жизни помогает людям забыть о своих болячках и избавиться от негативных мыслей, пишет издание "Экономика сегодня".

"Главное для человека в преклонном возрасте – не терять интерес", - подчеркнул Мясников.

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