Музыкальную школу построят в Очаково-Матвеевском в ходе реновации

А также два детских сада и школу

Два детских сада, корпус общеобразовательной школы и музыкальную школу планируют построить в районе Очаково-Матвеевское по программе реновации. Проект планировки жилого квартала сейчас проходит процедуру публичных слушаний.

"Сейчас на территории микрорайона работает центр детского творчества, где дети занимаются в разных кружках и секциях: танцуют, поют, играют в театре, изучают иностранные языки и многое другое. А теперь у них также появится возможность научиться играть на музыкальных инструментах. Для этого рядом с центром планируется построить музыкальную школу", — сообщила начальник территориальной проектно-планировочной мастерской Западного административного округа ГБУ "ГлавАПУ" Людмила Машинская.

В районе могут появиться два детских сада на 200 и 300 мест, а количество мест в школе увеличится на 325. Помимо этого, здесь появится физкультурно-оздоровительный центр.

В природном комплексе "Долина реки Сетунь" расчистят бурелом, уберут мусор, укрепят склоны. Там появится сеть пешеходных и велосипедных дорожек. Вдоль реки построят деревянные настилы, площадки для отдыха и установят лавочки. В зимнее время здесь будет действовать лыжная трасса.