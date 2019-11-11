"Превратилась в чудовище": историк Соколов объяснил убийство аспирантки

Доцент СПбГУ намекнул на самооборону

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения доценту исторического факультета СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в шокирующем убийстве аспирантки. Ближайшие 2 месяца мужчина проведет в изоляторе. Адвокаты требовали более гуманного решения - домашнего ареста. Тем временем в деле появляются новые подробности и доказательства.

Это громкое убийство потрясло весь город. В коридорах зала суда перед первым заседанием - давка из репортёров. Олег Соколов в сопровождении судебных приставов выглядит спокойным. Но уже в зале не выдерживает - беседуя с адвокатом, начинает рыдать, утверждает, что девушку любил, но она из прекрасного человека превратилась в чудовище. Линия ли это поведения перед обвинением или искренние слёзы - понять сложно. Защита настаивала: историк так сильно переживает о совершенном жестоком убийстве, что избрание меры пресечения необходимо отложить.

Заседание суда пришлось даже прервать, так как подозреваемый разрыдался прямо во время вопросов судьи. Но позже он успокоился и рассказал, как четыре раза стрелял в свою жертву, и как позже орудовал кухонным ножом и пилой.

63-летний преподаватель истории Санкт-Петербургского государственного университета, доцент, свои первые признательные показания об убийстве своей 24-летней аспирантки дал ещё в субботу после того как спасатели выловили его из реки Мойки, куда он упал вслед за своим рюкзаком. В нем обнаружили отрезанные по локоть женские руки. Доцент пытался скрыть улики и часть останков утопить успел. На опубликованных кадрах видео, как мужчина бросает в воду пакеты. Эти останки, а также ещё одно тело, на следующий день нашли водолазы. А в квартире убитого - отрезанную женскую голову и пилу. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство.

По данным следствия, убита 24-летняя Анастасия Ещенко. С 63-летним доцентом с 2015 года ее связывали близкие отношения. Они жили вместе, в соавторстве работали над научными публикациями о Наполеоне. Девушка родом из Краснодарского края, с отличием окончила СПбГУ, затем ассистировала доценту на его лекциях. По данным СМИ, в ночь трагедии пара сильно поругалась, девушка даже звонила своему брату Сергею Ещенко и говорила, что хочет уйти от историка и забрать свои вещи. Утром девушка уже не ответила на звонок брата. Защита настаивает: нужно отработать все причины случившегося:

Олег Соколов - признанный авторитет в исследуемой им области истории, кандидат наук, автор многочисленных статей по военной истории Европы, за его консультациями обращались режиссёры и сценаристы исторических фильмов по эпохе Наполеона. Он читал лекции о бонапартизме в ведущих вузах Франции. Институт социологических, экономических и политических наук в Лионе уже лишил доцента членства в научном совете. Многие из тех, кто знаком с историком лично, утверждали, что он буквально перевоплотился наяву в Наполеона Бонапарта. Часто появлялся в его костюме на исторических реконструкциях. Непременно со своей молодой аспиранткой. Себя он просил называть "сир", а ее звал Жозефина. Кстати до Анастасии историк жил с другой молодой аспиранткой - их расставание проходило очень тяжело. Девушке пришлось написать заявление в полицию на угрозы и побои. Об этом в университете знали: давний научный оппонент доцента, московский историк Евгений Понасенков утверждает, что ещё в прошлом году обращался к руководству СПбГУ по поводу того случая.

"26 сентября 2018 года вышел в свет ролик в YouTube, где я обращался к ректору СПГГУ Кропычеву, где я обращался к декану истфака, чтобы его уволили. Было опубликовано в МК заявление девушки, которую он избил несколько лет назад. Я его прочитал в ролике. Я сказал, что следующей жертвой будет вот эта несчастная девочка, которую он совратил. И все знали, что он Настю совратил. Это знал весь СПбГУ. Я сказал, что она, скорее всего, - следующая жертва", - заявляет Понасенков.

Уголовное дело тогда почему-то не возбудили. Адвокаты Соколова отказываются приобщать давнюю историю к делу. Этой весной университетская комиссия по этике рассматривала дело об избиении Соколовым студента на лекции - его поведение было признано наносящим ущерб имиджу вуза. В Петербург приехала мать убитой девушки, подполковник МВД Галина Ещенко. По данным некоторых СМИ следствие ходатайствует о том, чтобы не проводить процедуру опознания - чтобы не травмировать родных.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.