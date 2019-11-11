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Новый миропорядок обсудили на азиатской конференции клуба "Валдай"

18:16
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Форум впервые прошел в Узбекистане

В Самарканде открылась 10-я Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай". Впервые форум проходит в Узбекистане, передает "ТВ Центр".

Его главная тема - "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Двухдневная конференция собрала более 60 экспертов - дипломатов и ученых -  из 11 стран, в том числе из России, Узбекистана, Германии, Индии, Китая и Казахстана.

Первый день форума участники посвятили обсуждению широкого спектра вопросов. В частности, говорили о проблемах взаимодействия стран Центральной Азии с ключевыми региональными игроками - Москвой, Пекином, Нью-Дели. Большое внимание также уделили отношениям с Вашингтоном и Брюсселем.

"Новый миропорядок - это ответ на тот беспорядок, тот хаос, который мы наблюдаем в последние годы. Ответ на эгоистичное поведение крупных государств, в первую очередь, США и их союзников. Новый миропорядок - это создание на региональном уровне более устойчивых объединений. Например, и в первую очередь, большой Евразии вместе с Россией, Китаем, государствами Центральной Азии. Мы пытаемся организовать свое пространство более цивилизованным путем", - сообщил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
 

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