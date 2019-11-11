ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дело против молдавского олигарха Плахотнюка дошло до российского суда

18:17
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Его обвиняют в создании наркосиндиката

Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении участников преступного синдиката во главе с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком. 

Трое сообщников недавнего теневого хозяина республики арестованы, сам Плахотнюк объявлен в международный розыск. Известно, что он скрывается  в США.

По данным следствия, преступная группировка в частности поставляла в Россию крупные партии гашиша и каннабиса, а также занимались их последующим сбытом. Ранее 18 участников наркосиндиката уже были осуждены российскими судами за аналогичные преступления.

Кроме наркоторговли, Плахотнюка в России также обвиняют в организации так называемой "молдавской схемы", с помощью которой из нашей страны были незаконно выведены более 37 миллиардов рублей.

Главное сегодня
Владимир Плахотнюк (в центре)
Владимир Плахотнюк (в центре)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.