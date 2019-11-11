Дело против молдавского олигарха Плахотнюка дошло до российского суда

Его обвиняют в создании наркосиндиката

Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении участников преступного синдиката во главе с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.

Трое сообщников недавнего теневого хозяина республики арестованы, сам Плахотнюк объявлен в международный розыск. Известно, что он скрывается в США.

По данным следствия, преступная группировка в частности поставляла в Россию крупные партии гашиша и каннабиса, а также занимались их последующим сбытом. Ранее 18 участников наркосиндиката уже были осуждены российскими судами за аналогичные преступления.

Кроме наркоторговли, Плахотнюка в России также обвиняют в организации так называемой "молдавской схемы", с помощью которой из нашей страны были незаконно выведены более 37 миллиардов рублей.