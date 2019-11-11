Прививки, хищения и нацпроекты: о чем Путин говорил с правительством

Президент уже привился от гриппа

На закупки современной отечественной техники, необходимой для реализации национальных проектов, выделят 6 триллионов рублей. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент также заслушал отчеты министров и, в частности, главу минздрава о ситуации с сезонными вирусными инфекциями и прививочной кампании. Владимир Путин сообщил, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства последовать его примеру.

Перед тем, как перейти к обсуждению основной темы совещания с правительством, которая касалась исполнения нацпроектов, президент предложил кабмину подвести итоги работы и по другим важным вопросам. Среди них, в частности, и новый налог для самозанятых граждан.

В качестве эксперимента эту меру ввели с первого января этого года в Москве и Санкт-Петербурге, а также в республике Татарстан и Калужской области. За 11 месяцев, по словам главы Минфина, было зарегистрировано 260 тысяч самозанятых. Причем половина из них - это те, кто раньше работал в так называемой серой зоне. То есть трудился нелегально, вообще не платя никаких налогов и взносов. Эти цифры, подчеркнул Антон Силуанов, вполне позволяют говорить об успехе.

"Предложение распространить со следующего года, поэтапно дать право распространения этого режима всем субъектам России. С начала года мы предлагаем распространить это на сильные и крепкие регионы. Налоговая служба выстроит все свои системы мониторинга. А начиная со второго полугодия, дать право субъектам распространять этот налог уже по решению регионов", - заявил глава Минфина.

Путин это решение поддержал, после чего дал правительству еще одно поручение, которое касается уже закона об амнистии капиталов.

"Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования, тем не менее, такие факты имели место. Нужно, чтобы правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит "на земле", что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали исходя из закона, который был принят и, как видим, в целом работает неплохо в интересах государства", - поручил президент.

От экономических вопросов плавно перешли к автомобильным дорогам. В этом году должно быть отремонтировано более 27 тысяч километров. Причем большая их часть относится к региональной сети. Полным ходом реализуются масштабные проекты, вроде трассы "Таврида". Не менее важной задачей в Минтрансе считают возведение новых мостов, в том числе над железнодорожными путями. А также строительство объездных трасс вокруг крупных городов.

"В частности, в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы проектируем восемь обходов городов: Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства", - доложил министр транспорта Евгений Дитрих.

В ходе совещания речь заходит и о прививочной компании против гриппа, рост заболеваемости которым, по прогнозам Минздрава, начнется с середины декабря.

- Вероника Юрьевна [Скворцова, министр здравоохранения], вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, ЖКХ. А члены правительства входят в группу риска?, - спросил Путин.

- Как вы определите, Владимир Владимирович!

- Поскольку мы работаем с людьми, причем достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска. Председатель правительства делал прививку? Не делал! А руководитель администрации? А кто из членов правительства сделал прививку? Раз, два, три. Три человека. Четыре, я тоже сделал. Значит, гриппом заболел - самострел. Ну, а как? Мог предотвратить - не предотвратил. Я вас прошу подумать над этим.

Подумать президент попросил и над тем, как привлечь предприятия ВПК к масштабных госзакупкам, которые планируются в рамках национальных проектов. Потратить на это планируют шесть триллионов рублей. В списке почти пять тысяч различных позиций. Это и техника, и различное оборудование, которое непременно должно быть современным и конкурентным. И лучше бы отечественного производства.

"Мы с вами много раз на этот счет дискутировали. У нас сокращаются, общее идет сокращение расходов на оборону и безопасность. Связано это не с тем, что мы так, спустя рукава, к этим вопросам относимся. А с тем, что основные, запланированные и связанные с необходимостью ускорить работу по обеспечению безопасности страны, в связи со сменой военного оборудования и военной техники, мы вот основной пик этой работы прошли. Но созданы мощности производственные. Коллективы высококвалифицированные на этих предприятиях работают. Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце девяностых или в начале двух тысячных, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому их нужно загружать тем, что они могут выпускать и ритмично финансировать эту работу", - потребовал Путин.

От правительства президент потребовал список мер, которые необходимо предпринять, чтобы привлечь предприятия оборонки к работе в рамках нацпроектов. А также четкий план, в том числе и по финансированию, которое должно быть максимально прозрачным.

"Вот тоже самое говорил неоднократно применительно к другим крупным нашим проектам, например, к космодрому "Восточный". Сто раз сказано было - прозрачно работайте. Деньги большие выделяются. Проект носит общенациональный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов. В тюрьме люди сидят. Нет, порядка там так до сих пор не удалось навести. Я надеюсь, когда мы говорим о диверсификации производства, о работе в сфере ОПК с этими средствами, с этими деньгами все будет выстроено должным образом", - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что даст поручение прокуратуре, следственным органам, а также Контрольному управлению главы государства тщательно за этим следить.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.