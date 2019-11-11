"Он меня уважает, а я его люблю": Волочкова раскрыла тайну о своем избраннике

Сердце балерины занято уже больше года

Российская балерина Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью.

Общественность приписывает ей роман с журналистом Денисом Сорокиным, однако 43-летняя танцовщица не в отношениях с ним, о чем с прискорбием поделилась в интервью интернет-порталу "Дни.ру". Волочкова пожалела, что в свое время не вышла замуж за такого хорошего человека.

"Это мой друг <…> Денис - потрясающий человек, не гей, не любовник. Дениса я очень люблю. Вот он меня уважает, а я его люблю", - заявила Волочкова.

При этом балерина отметила, что ее сердце не свободно уже больше года и не исключила, что отношения перерастут в свадьбу. В то же время имя избранника она не раскрывает и идти под венец не торопится, поскольку "браком хорошее дело не назовешь".

В отношениях Волочкова ценит прежде всего честность. То есть лучше сразу признаться в связи на стороне, чем жить в браке и "каждый вечер обниматься, думая о другом человеке".

"Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", - процитировала Волочкова слова Аллы Пугачевой, которая является для нее кумиром.