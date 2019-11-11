ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Он меня уважает, а я его люблю": Волочкова раскрыла тайну о своем избраннике

17:31
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Сердце балерины занято уже больше года

Российская балерина Анастасия Волочкова приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью.

Волочкова сравнила часть своего тела с лицами злопыхателей
Волочкова намекнула на смерть Заворотнюк
"Боль дикая": Волочкова пострадала, разучивая новый шпагат

Общественность приписывает ей роман с журналистом Денисом Сорокиным, однако 43-летняя танцовщица не в отношениях с ним, о чем с прискорбием поделилась в интервью интернет-порталу "Дни.ру". Волочкова пожалела, что в свое время не вышла замуж за такого хорошего человека.

"Это мой друг <…> Денис - потрясающий человек, не гей, не любовник. Дениса я очень люблю. Вот он меня уважает, а я его люблю", - заявила Волочкова.

При этом балерина отметила, что ее сердце не свободно уже больше года и не исключила, что отношения перерастут в свадьбу. В то же время имя избранника она не раскрывает и идти под венец не торопится, поскольку "браком хорошее дело не назовешь". 

В отношениях Волочкова ценит прежде всего честность. То есть лучше сразу признаться в связи на стороне, чем жить в браке и "каждый вечер обниматься, думая о другом человеке".

"Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", - процитировала Волочкова слова Аллы Пугачевой, которая является для нее кумиром.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Балерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.