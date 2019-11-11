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Появилось видео из квартиры расчленившего аспирантку доцента СПбГУ

17:31
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Олег Соколов арестован на два месяца

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве 24-летней аспирантки. Под стражей он пробудет два месяца.

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На заключении под стражу настаивало следствие. Защита Соколова просила поместить его под домашний арест. Сам историк заявил, что готов отправиться в СИЗО.

Об убийстве стало известно 9 ноября. Полиция вытащила из реки Мойка историка Олега Соколова с рюкзаком, в котором находились фрагменты человеческого тела. Жертвой стала аспирантка Анастасия Ищенко, с которой Соколов жил последние пять лет. Позднее следователи обнаружили в его квартире голову погибшей. Видео из квартиры публикует ТВЦ.RU. На кадрах видны рыцарские доспехи, старинный мундир и бюст Наполеона.

В понедельник на суде Олег Соколов сознался в содеянном, рассказав, что выстрелил в Ищенко четыре раза из обреза. Убийство произошло еще 7 ноября. При этом он намекнул, что девушка сама набросилась на него с ножом во время ссоры о детях Соколова.

"Девушка, которую я считал идеалом, превратилась в чудовище из сказки. Такой агрессии я не видел никогда", - сказал Соколов в суде.

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