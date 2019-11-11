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Названа смертельная для россиян доза водки

18:13
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Многие выпивают столько на праздники

Врачи озвучили смертельно опасную дозу водки для человека.
Россиянам посоветовали пить с понедельника по пятницу

Привести к летальному исходу способен один литр выпитой водки. Многие россияне могут употребить такое количество крепкого алкоголя за один раз - это ведет к экстремальной форме опьянения, пишет агентство URA.RU.

"Если европейцы как-то равномерно на неделю распределяют, <…> то россияне потребляют по праздникам, по выходным очень много", - заявила заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина.

Несмотря на то, что потребление алкоголя в России снизилось, наша страна все равно продолжает сохранять лидирующие позиции в европейском регионе по потреблению спиртных напитков. Необходимо и дальше продолжать ограничительную политику в области алкоголя – повышать акцизы и цены на алкоголь, контролировать оборот нелегальной продукции, уточняет RNS.

"Сейчас такой тренд, что граждане становятся более сознательными, несколько меньше людей, которые пьют отчаянно, в больших количествах. важно просто поддерживать такую ограничительную политику", - отметила Халтурина.

Ранее стало известно, что Россию включили в десятку самых пьющих стран мира.

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