"Я твой чебурашка": трогательное видео со свадьбы Воеводиной и Мухаммада V

Через семь месяцев от любви не останется и следа

"Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и ее теперь уже бывший муж – экс-король Малайзии Мухаммад V – выглядели по-настоящему счастливыми на своей свадьбе.

Издание Daily Mail опубликовало несколько отрывков со свадебной церемонии новобрачных, которая прошла в подмосковном зале Barvikha Concert Hall 22 ноября 2018 года, пишет "Экспресс-газета".

На кадрах Оксана клянется мужу в вечной любви, обещает быть хорошей женой и матерью для будущих детей, разделить с мужем и печаль, и радость. В ответ Мухаммад говорит: "Спасибо, мой кролик. Я твой Чебурашка. Я желаю нам счастья и радости, которые испытывают все те, кто сочетал себя браком".

Гости молодоженов от души веселились, посвящали проникновенные тосты новобрачным, пели песни, несмотря на то, что на свадьбе не было алкоголя – Мухаммед приверженец ислама, а Оксана приняла религию мужа и сменила имя на Рихана.

Однако счастье Воеводиной и малазийского монарха продлилось недолго. В январе 2019 года Мухаммад отрекся от престола, а спустя семь месяцев пара развелась, несмотря на то, что у них только-только родился первенец – мальчик по имени Леон.

О причинах развода до сих пор нельзя сказать точно. Мухаммад уверен, что Оксана нагуляла ребенка на стороне, а модель, в свою очередь, утверждает, что узнала о разводе из интернета. Доказать отцовство Мухаммада одна собирается при помощи анализа ДНК через суд. Пока решается этот вопрос, она постит в социальных сетях фотографии сына, который очень похож на своего малазийского папу, а также требует астрономические алименты.