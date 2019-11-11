Взрыв прогремел на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге

Пострадали два человека

На территории завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как сообщают в соцсетях очевидцы, здание получило разрушения, выбиты стекла и повреждены припаркованные рядом автомобили.

В то же время региональное МЧС сообщает, что на территории завода произошел взрыв паропровода. Два человека получили незначительные травмы.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в компании пишет, что произошел прорыв теплосети. Инцидент не повлиял на производство.