Видео с места взрыва на заводе в Санкт-Петербурге

Прорвало теплосеть

В соцсетях появилось видео с места взрыва на территории завода пивоваренной компании "Балтика" в Санкт-Петербурге. На кадрах видны разрушения - вокруг здания разбросаны куски асфальта. Повреждены припаркованные рядом автомобили.

Взрыв прогремел в понедельник вечером. В компании рассказали агентству ТАСС, что произошел прорыв теплосети. "Интерфакс" со ссылкой на МЧС сообщает о повреждении паропровода.

По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается помощь на месте.