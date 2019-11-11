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Украине выдали оружие против русских

19:44
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

В США гордятся этим решением

США поставляют Украине оружие для того, чтобы она могла сражаться против русских.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Администрация президента США Дональда Трампа решила действовать в этом вопросе более решительно, в отличие от предшественника Барака Обамы, который "решил поставлять одеяла", пишет ТАСС.

"Трамп хотел убедиться, что Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Я горжусь тем, что сделала администрация", - отметил он.

США снабжают Украину оружием с 2016 года, до этого они получали только деньги. В сентябре 2019 года Трамп решил заморозить выделение военной помощи из-за коррупции на Украине, однако затем администрация президента США и Конгресс изменили свое решение.

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