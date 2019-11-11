"Не будь лохом": Савченко обратилась к Зеленскому

Экс-депутат призвала президента не тупить

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала обращение к Владимиру Зеленскому. Эмоциональное послание в фейсбуке она начала с призыва к президенту Украины не быть лохом.

Поводом для обращения Савченко стало заявление Владимира Зеленского о старте земельной реформы и принятия закона о референдумах. По ее мнению, если закон примут с "наихудшими условиями для украинцев и хорошими – для иностранцев", это станет преступлением против народа Украины.

"Нам свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придется отвоевывать кровью! Бывают ошибки, которые исправляются ценой человеческих жизней! " – уверена Савченко.

Прежде чем принимать закон о рынке земли властям следует провести перепись населения, а затем общенациональный референдум о возможности украинцам иметь гражданство нескольких государств. Третьим шагом экс-депутат назвала народное голосование по созданию банка или рынка земли.

"Обманут тебя как президента – обманут и украинцев и Украину! Не будь лохом! Не тупите, Владимир Александрович", - призвала президента Надежда Савченко.