ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Не будь лохом": Савченко обратилась к Зеленскому

19:44
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Экс-депутат призвала президента не тупить

Бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко написала обращение к Владимиру Зеленскому. Эмоциональное послание в фейсбуке она начала с призыва к президенту Украины не быть лохом.

Остапа понесло: хвастовство Зеленского перешло все границы
Зеленский занялся посадками
Зеленский хорошо заработал на сдаче недвижимости иностранцам

Поводом для обращения Савченко стало заявление Владимира Зеленского о старте земельной реформы и принятия закона о референдумах. По ее мнению, если закон примут с "наихудшими условиями для украинцев и хорошими – для иностранцев", это станет преступлением против народа Украины.

"Нам свою украинскую землю у "хазарского каганата" и "ордынского ига" придется отвоевывать кровью! Бывают ошибки, которые исправляются ценой человеческих жизней! " – уверена Савченко.

Прежде чем принимать закон о рынке земли властям следует провести перепись населения, а затем общенациональный референдум о возможности украинцам иметь гражданство нескольких государств. Третьим шагом экс-депутат назвала народное голосование  по созданию банка или рынка земли.

"Обманут тебя как президента – обманут и украинцев и Украину! Не будь лохом! Не тупите, Владимир Александрович", - призвала президента Надежда Савченко.

Новости по теме
Надежда Савченко
Надежда Савченко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.