ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Меркель обсудили отвод войск в Донбассе

19:55
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Лидеры России и Германии высказались об особом статусе Донбасса

Владимир Путин и Ангела Меркель в понедельник вечером провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Германии обсуждали урегулирование ситуации на Украине.

"Не будь лохом": Савченко обратилась к Зеленскому
Украине выдали оружие против русских

Речь шла, в частности, о разведении сил и средств в районе Станицы Луганская и Золотого, а также начало отвода войск у села Петровское. Путин и Меркель отметили важность соблюдения минских договоренностей и необходимость юридического закрепления особого статуса Донбасса.

"Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четвёрке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель затронули проблему транзита газа через Украину, конфликт в Ливии и ситуацию в Сирии.

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Ангела Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.