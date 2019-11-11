Путин и Меркель обсудили отвод войск в Донбассе

Лидеры России и Германии высказались об особом статусе Донбасса

Владимир Путин и Ангела Меркель в понедельник вечером провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры России и Германии обсуждали урегулирование ситуации на Украине.

Речь шла, в частности, о разведении сил и средств в районе Станицы Луганская и Золотого, а также начало отвода войск у села Петровское. Путин и Меркель отметили важность соблюдения минских договоренностей и необходимость юридического закрепления особого статуса Донбасса.

"Подтверждён настрой на дальнейшую координацию усилий России и Германии в "нормандской четвёрке", в том числе в плане подготовки возможного саммита в этом формате", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель затронули проблему транзита газа через Украину, конфликт в Ливии и ситуацию в Сирии.