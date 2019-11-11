Родилась не в ту эпоху: что известно о погибшей от рук доцента Анастасии Ещенко

Девушка жила романтикой балов и наполеоновских войн

Друзья и знакомые Анастасии Ещенко никак не могут смириться с ее трагической гибелью от рук доцента СпбГУ Олега Соколова. Анализируя биографию погибшей, трудно сказать, в каком моменте ее жизнь пошла не по той дорожке, ведь девушка жила в любви и согласии со своим избранником. До 7 ноября 2019 года.

Настя Ещенко родилась в станице Старовеличковской Краснодарского края и росла в полной семье: отец Олег работает учителем физкультуры, мать Галина – в полиции, она занимает должность подполковника МВД по региону, брат Сергей играет молодежном составе футбольного клуба "Краснодар" играет на позиции вратаря. В 2012 году девушка окончила с золотой медалью школу и набрала достойные баллы по ЕГЭ: 100 баллов по истории, 95 по русскому и 95 по обществознанию.

Отличный результат госэкзаменов дал ей возможность поступить на желанный исторический факультет Санкт-Петербургского университета (СпбГУ) на кафедру истории России с древнейших времен до ХХ века - девушка еще со школьной скамьи начала интересоваться историей XVIII и XIX веков. Друзья шутили, что Настя родилась не в ту эпоху.

Несмотря на то, что Ещенко можно с чистой совестью назвать "ботаником", с ней всегда было интересно общаться, вспоминают друзья. Она могла грамотно и аргументированно донести свою точку зрения, подрабатывала репетиторством - девушка брала 700 рублей за час занятий по истории, интересовалась степ-аэробикой и любила стихи Маяковского.

"Настя не боялась высказывать непопулярное мнение, если считала его верным. Была очень честной и прямой, иногда — резкой. При этом Настя умела сопереживать и чутко слушать, была верным другом", - рассказала подруга убитой Полина.

После первого курса студентка ездила в археологическую практику на Кольский полуостров. В лагере она была дежурной по полевой кухне и всегда старалась успеть приготовить обед к возвращению голодных археологов.

С книгами Настя не расставалась, даже когда приезжала к родителям на каникулы. "Всегда привозила с собой кипу рукописей, книг. Все время что-то читала, писала", - рассказали знакомые семьи. Девушку не интересовали дискотеки и другие популярные развлечения молодежи. Шумным посиделкам она предпочитала книги.

Труды девушки не прошли даром. Она с отличием окончила бакалавриат и магистратуру истфака СпбГУ и смогла поступить в аспирантуру, пишет "Московский комсомолец. В какой момент в ее жизни появился доцент Олег Соколов никто из знакомых семьи точно сказать не может – родители Насти не считали, что такой связью стоит гордиться. Однако друзья по университету утверждают, что Настя влюбилась в него "с первой лекции". Романтику подкрепляла общая любовь к Наполеону. И преподаватели, и студенты знали об их связи.

"Влюбилась в него как студентка в преподавателя. Сложно не влюбиться. Он очень начитанный, имеет широкий кругозор. Она с благоговением ему в рот смотрела", - рассказала kp.ru ("Комсомольской правде") близкая подруга Олега Ирина.

Настя с легкостью могла самостоятельно в будущем защитить и кандидатскую диссертацию, и докторскую без помощи влиятельного Соколова: он является видным специалистом по эпохе наполеоновских войн, заседал до недавнего времени в научном совете Российского военно-исторического общества (РВИО), руководил Общероссийским военно-историческим общественным движением и награжден орденом Почетного легиона. Читал лекции во Франции и участвовал в военных реконструкциях наполеоновских войн.

"Он истинно восхищался Наполеоном, посвятил всю жизнь его изучению, Франции той эпохи. Где-то он даже преклонялся перед ним. Олег говорил, что это великая личность", - продолжает Ирина.

Сравнительно быстро Ещенко переехала в квартиру Соколова, которая находилась в доме 82 набережной Мойки. Жилище доцента больше походило на музей: всюду раритетные книги, коллекционные бюсты и фигурки, знамена французской армии и даже доспехи. Со своей 24-летней возлюбленной 63-летний ученый занимался наукой, у них были совместные публикации на тему наполеоновской Франции, последняя из которых называется "Ранний период наполеоновских войн глазами художника и воина Луи-Франсуа Лежена". Соколов и Ещенко ходили на балы и светские мероприятия.

Несмотря на отношения со студенткой, Соколов не спешил разводиться со второй женой, от которой у него родились двое детей – одна девочка только пошла в первый класс, а вторая ходит в садик. От первой супруги у него есть еще одна дочь, которая сейчас живет во Франции.

Источники отмечают, что супруга Соколова закрывала глаза на происходящее и не закатывала скандалов, в отличие от Насти, которая жутко ревновала доцента к его детям. Знакомые не совсем понимают, с чего у нее взыграло соперничество, ведь она знала о существовании у Олега жены и детей еще до начала романтических отношений.

Сейчас супруга Соколова не собирается отставлять его в беде и намерена нанять ему хорошего адвоката. Она считает, что 63-летний ученый не способен на такое жесткое убийство. Однако несколько коллег и студентов утверждают, что у Соколова бывали вспышки гнева, он мог быт резок и часто не контролировал себя. московский историк Евгений Понасенков утверждает, что до Анастасии историк жил с другой молодой аспиранткой - их расставание проходило очень тяжело. Девушке пришлось написать заявление в полицию на угрозы и побои.

Тем временем В Петербург приехала мать убитой девушки, По данным некоторых СМИ следствие ходатайствует о том, чтобы не проводить процедуру опознания - чтобы не травмировать родных. На данный момент точно найдены руки и голова погибшей, вечером 11 ноября спасатели обнаружили тело в пакете у реки Екатерингофки. Следователи практически уверены, что оно принадлежит девушке.

Похоронят Настю, скорее всего, на Кубани.