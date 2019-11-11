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Разин оправдался перед семьей Заворотнюк за слухи о ее здоровье

21:32
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Продюсер заверяет, что сообщал о здоровье актрисы от чистого сердца

Андрей Разин ответил семье Анастасии Заворотнюк, которая возмутилась тем, что продюсер сообщает новости о состоянии здоровья актрисы. Он заверил, что делает это только от чистого сердца.

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По словам Разина, он сам переживал "еще большее горе" и понимает, насколько важно оперативно и правдиво информировать людей. Врачи, с которыми общался продюсер, рассказывали ему "ужасные вещи" о здоровье Анастасии Заворотнюк, поэтому родным не следует скрывать правду от поклонников. Благодаря этому и "Насте будет легче", убежден Разин.

"Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти, но мы должны понимать, что я это делаю только от чистого сердца и только для того, чтобы Настя, как можно быстрее, вышла из этого состояния", - заявил он в своем инстаграме.

Ранее родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили Андрея Разина за беспокойство о здоровье актрисы и за то, что "начал сообщать позитивные "новости" вместо пугающих прогнозов". По их словам, продюсер никогда не был вхож в семью Заворотнюк и его заявления воспринимаются "с легким недоумением".

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Эту информацию подтверждал, в том числе, и Андрей Разин. Семья актрисы эти слухи не опровергала, заявив лишь, что Заворотнюк проходит лечением.

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