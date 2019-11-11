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Шепелев готовится к свадьбе спустя четыре года после смерти Фриске

21:48
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Жанна предложения руки и сердца так и не дождалась

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной – 36-летнему дизайнеру Екатерине Тулуповой.
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Пара живет вместе с 2019 года ив скоро времени намерена подать заявление в ЗАГС. Пышного торжества не планируется, чтобы избежать ажиотажа прессы. После росписи молодожены отправятся в свадебное путешествие, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Екатерина Тулупова родилась в Екатеринбурге. Она училась на факультете журналистики во Владивостоке, но бросила учебу. Девушка переехала в столицу и поступила в Московский энергетический институт, где получила образование дизайнера. Затем Тулупова посещала курсы в Милане. С 2007 года она создавала интерьеры в бюро России и Италии. По некоторым данным, в 2011 году Екатерина участвовала в открытии студии "Арх.Предмет".

Сейчас Екатерина и Дмитрий воспитывают двоих детей от предыдущих браков: шестилетний Платона и Ладу. Тулупова занимается воспитанием сына Фриске: Отводит мальчика на занятия и забирает его оттуда, заботится о ребенке пока Шепелев занят на съемках.

Примечательно, что Шепелев так и не женился на Жанне, хотя она родила ему сына. Спустя два года, в 2015 году, певица умерла от рака мозга.

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