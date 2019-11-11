Чудовище из страшной сказки: новые подробности в деле историка-убийцы

Олег Соколов сознался в содеянном, но намекнул на самооборону

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал мужчину. Ближайшие 2 месяца он проведет в изоляторе. Олегу Соколову вменяют убийство и расчленение своей ученицы и сожительницы. Сам Соколов свою вину признал и заявил на суде, что на тяжкое преступление его толкнула ссора с девушкой. Тем временем в деле появляются новые подробности и доказательства.

Олег Соколов в сопровождении судебных приставов выглядит спокойным. Но уже в зале не выдерживает - беседуя с адвокатом, начинает рыдать. Рассказывает как любил эту девушку, и как она вдруг из прекрасного человека превратилась в чудовище. Она первая набросилась на него с ножом, услышав, что в выходные в гости придут его дочери. Защита настаивала: историк испытывает такое сильное эмоциональное потрясение после совершенного им жестокого убийства, что не может нормально общаться.

Заседание суда пришлось даже прервать, так как подозреваемый разрыдался прямо во время вопросов судьи. Но позже он успокоился и рассказал, как четыре раза стрелял в свою жертву, и как позже орудовал кухонным ножом и пилой.

63-летний преподаватель истории Санкт-Петербургского государственного университета, доцент, свои первые признательные показания об убийстве своей 24-летней аспирантки дал ещё в субботу, после того как спасатели выловили его из реки Мойки, куда он упал вслед за своим рюкзаком. В нем обнаружили отрезанные по локоть женские руки. Соколов признался, что убил свою жертву ещё 7 ноября. 8-го у него были гости, доцент часто принимал гостей по выходным. Скрывать улики доцент начал лишь в ночь с 8 на 9 ноября. Часть останков утопить успел: на опубликованных в понедельник кадрах видно, как мужчина бросает в воду пакеты. Эти останки, а также ещё одно тело, на следующий день нашли водолазы. А в квартире убитого - отрезанную женскую голову и пилу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Пытаясь утопить свой рюкзак во время очередного подхода к реке, Соколов и упал в воду. Спасатели, вытаскивавшие его, говорят: был очень пьян. Настолько, что кидал пакеты в Мойку прямо у своего дома и в двух шагах от задания Следственного комитета, оно через два здания по набережной Мойки. По данным следствия, убита 24-летняя Анастасия Ещенко. С 63-летним доцентом с 2015 года ее связывали близкие отношения. Они жили вместе, в соавторстве работали над научными публикациями о Наполеоне.

Девушка родом из Краснодарского края. Жители станицы Старовеличковская шокированы трагедией. Настя была настоящей гордостью семьи. Прекрасно училась в школе, обожала историю, мечтала поехать в Петербург. В СПбГУ поступила самостоятельно, сдав ЕГЭ на 100 баллов, и окончила его с отличием.

"Настя очень ответственно относилась к урокам, потому что сколько раз я приду в гости, а Настя уроки учит. Насть, да пойди, погуляй. "Я еще вот это недоделала, я еще вот это не выучила". Я всегда поражалась, как можно копаться вот столько до сути. Поэтому, когда она выбрала исторический, я всегда знала, что она это любит, она этим живет. В общем это её. Она была просто одержима", - рассказывает знакомая погибшей Елена Ларионова.

В доцента-историка девушка была влюблена неистово, считала себя его музой. Ассистировала ему на лекциях. По данным СМИ, в ночь трагедии пара сильно поругалась, Анастасия даже звонила своему брату Сергею Ещенко. Утром на его звонок уже не ответила.

Олег Соколов - признанный авторитет в исследуемой им области истории, кандидат наук, автор многочисленных статей по военной истории Европы, за его консультациями обращались режиссёры и сценаристы исторических фильмов по эпохе Наполеона. Он читал лекции о бонапартизме в ведущих вузах Франции. Награждён национальным орденом Почётного легиона, который учредил сам Бонапарт. Институт социологических, экономических и политических наук в Лионе после случившегося лишил доцента членства в научном совете. Иностранные коллеги Соколова давно говорили о его странностях. На форуме Военных реконструкторов Европы один из пользователей под ником Royal Scot's Guard уже написал, что хоть и шокирован, но не удивлён произошедшим.

"Он мог пить три дня подряд и упасть с лошади на четвертый. В Испании ему запретили участвовать в исторических реконструкциях из-за убийства коня, которого ему одолжили. Я подозревал, что он плохо кончит, но случившееся превзошло все самые мрачные прогнозы", - написал юзер.

Многие из тех, кто знаком с историком лично, утверждали: он буквально перевоплотился наяву в Наполеона Бонапарта. Часто появлялся в его костюме на исторических реконструкциях. Непременно со своей молодой аспиранткой. Себя он просил называть "сир", а ее звал Жозефина. Кстати до Анастасии историк жил с другой молодой аспиранткой - их расставание проходило очень тяжело. Девушке пришлось написать заявление в полицию на угрозы и побои. Этой весной университетская комиссия по этике рассматривала инцидент на одной из лекций доцента Соколова. После неудобного вопроса преподаватель приказал избить студента и выкинуть его из аудитории. Такое поведение Соколова было признали наносящим ущерб имиджу вуза.

Следственный Комитет опубликовал оперативное видео. На нем доцент покупает в магазине предмет, похожий на пилу. В квартире — бардак во всех трёх комнатах, черные полиэтиленовые мешки, бюст Наполеона и тот самый исторический мундир. В нем доцент, как он сказал следователям, собирался покончить с собой у стен Петропавловской крепости на глазах у туристов. Надеть мундир французского императора в ближайшие два месяца у Соколова не получится — его отправили в СИЗО.

В Петербург уже приехала мать убитой девушки, подполковник МВД Галина Ещенко. Следственный комитет Санкт-Петербурга принял решение не проводить опознание, чтобы не травмировать родных. Эту процедуру сочли непреднамеренной пыткой.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.