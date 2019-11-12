Россию записали в десятку самых пьющих стран. Но это не так

С выводами экспертов не согласны в ВОЗ и Минздраве

Организация экономического развития и сотрудничества опубликовала статистику по странам, лидирующим в потреблении алкоголя. Интернет откликнулся громкими заголовками: "Россия пьющая: к новым рекордам". В заголовках и комментариях в интернете - то ли тревога, то ли гордость от того, что страна удержалась в десятке самых пьющих стран. Но сначала цифры.

Россия оказалась на 7 месте по уровню потребления алкоголя на душу населения, обогнав Ирландию и Германию. Немногим более 11 литров. Первую пятерку замыкают Чехия и Люксембург. На третьем месте – Франция с 11,7 литра. На сто граммов чистого алкоголя французов опередили австрийцы, заняв уверенное второе место. И в лидерах оказалась Литва – 12,3 литра в год на душу населения.

"Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 литра. Оценки международных экспертов подтверждают корректность приводимых Минздравом данных и эффективность российской антиалкогольной политики", - заявил замглавы Минздрава Олег Салагай.

И еще одно исследование. В сентябре 2019 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором говорилось, что россияне за последние 15 лет стали меньше пить – потребление алкоголя упало на 43%. А согласно более раннему исследованию ВОЗ, в Литве в 2016 году одна душа населения употребляла 16 литров алкоголя в год.

Так что, как ни считай, Россия в этой гонке существенно отстает от лидеров. В действительности всё не так, как на самом деле.