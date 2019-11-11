ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое россиян задержаны за угрозы судье Мосгорсуда и экстремизм

22:44
  • понедельник
  • 11 ноября 2019

Призывы они размещали в интернете

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух россиян за призывы к экстремизму и угрозы убийством судьи Мосгорсуда. Комментарии они размещали в интернете.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, подозреваемые уже задержаны. К угрозам судье причастен 41-летний Сергей Половец, а 46-летний Алексей Вересов размещал экстремистские призывы. Он ранее уже был судим.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Петренко напомнила, что судьи исполняют свой долг в рамках закона. Давление на них и угрозы недопустимы.

Главное сегодня
Полиция во время задержания подозреваемого
Полиция во время задержания подозреваемого
Подозреваемые в призывах к экстремизму и угрозах судье Мосгорсуда
Подозреваемые в призывах к экстремизму и угрозах судье Мосгорсуда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.