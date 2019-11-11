Двое россиян задержаны за угрозы судье Мосгорсуда и экстремизм

Призывы они размещали в интернете

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух россиян за призывы к экстремизму и угрозы убийством судьи Мосгорсуда. Комментарии они размещали в интернете.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, подозреваемые уже задержаны. К угрозам судье причастен 41-летний Сергей Половец, а 46-летний Алексей Вересов размещал экстремистские призывы. Он ранее уже был судим.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Петренко напомнила, что судьи исполняют свой долг в рамках закона. Давление на них и угрозы недопустимы.