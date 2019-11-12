Россиянам могут вернуть прежний пенсионный возраст

На то есть веские основания

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Харитонов направил свое предложение в правительство и уже подготовил законопроект, который парламентарии обсудят 14 ноября на слушаниях "О законодательном обеспечении опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики".

Автор инициативы назвал Дальневосточный федеральный округ (ДФО) особой территорией с тяжелыми климатическими условиями. "Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Чтобы дать возможность и мужчинам, и женщинам на пять лет раньше выходить на пенсию", - цитируют Николая Харитонова "Известия".

По словам депутата Госдумы, жителям ДФО необходимо дать поблажку еще по трем причина: невысокая покупательная способность населения, низкие зарплаты в округе и маленькая продолжительность жизни.

Харитонов подсчитал, что для реализации его законопроекта потребуется каждый год выделять из бюджета около 16,2 миллиарда рублей. В масштабах всей страны это небольшие деньги, уверен парламентарий.

Идею Харитонова поддержали депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь и депутат от Республики Бурятия Алдар Дамдинов.

Между тем заместитель председателя правительства, глава аппарата Константин Чуйченко дал отрицательный отзыв на законопроект. Он указал на проблему финансирования. "Однако в нарушение требований статьи Бюджетного кодекса России источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены", - говорится в заключении Чуйченко.

Напомним, в 2019 году в России началось постепенное увеличение пенсионного возраста - до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.