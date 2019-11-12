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Врач: Заворотнюк удалили раковую опухоль, не задев здоровые ткани

08:26
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Теперь актриса проходит курс генной терапии

Хирург-онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк. По словам врача, звезда "Моей прекрасной няни" успешно перенесла операцию.
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"Как я слышал от коллег, Анастасии Заворотнюк смогли удалить раковое образование, не задев здоровые ткани", - заявил специалист.

По его словам, теперь актриса проходит курс генной терапии. Онколог уточнил диагноз Заворотнюк. "Насколько я могу судить по сообщениям в СМИ, у Насти так называемая вторичная глиобластома, которая встречается реже, развивается медленнее и не столь опасна", – пояснил врач.

Вторичная глиобластома, как рассказал специалист, поражает около 10% людей с раком мозга, причем большинство из них получают эту форму рака в 45-50 лет. "Обычно люди с таким диагнозом при успешном лечении живут полтора года. Если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет", - цитирует "Дни.ру" онколога.

Семья актрисы не комментирует информацию об успешной операции. Родные Заворотнюк по-прежнему просят не верить слухам, а просто молиться за здоровье Анастасии.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.

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