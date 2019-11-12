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В Чикаго самолет приземлился на ледяную полосу

09:44
  • вторник
  • 12 ноября 2019

В Чикаго отменили более 900 авиарейсов из-за снегопада

Сильный снегопад в Чикаго парализовал работу аэропортов. Отменены более тысячи рейсов. Другие задерживаются в среднем на полтора часа, отмечает "Газета.Ru".

Накануне в аэропорту О'Хара самолет из-за обледенения взлетно-посадочной полосы выкатился за ее пределы. Никто не пострадал.

По данным метеорологов,  на севере штата Иллинойс выпало 12 сантиметров осадков. Уже на этой неделе жителей ждет резкое похолодание - до минус 20 градусов. А снегопад, по прогнозам, в ближайшие дни накроет Нью-Йорк и Вашингтон.

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