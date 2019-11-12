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В Бурятии оживили легендарный танк Т-34 (видео)

10:20
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Он обрел вторую жизнь

В Бурятии прошли первые испытания отреставрированного легендарного  танка Т-34. Его восстановили военнослужащие Восточного округа. 

Танк легко преодолел  все препятствия специальной трассы полигона. Экипаж в движении проверил работу отдельных элементов бронемашины.

Ранее решением командующего 36-ой армии ВВО Михаила Носулева танк времен Великой Отечественной был снят с постамента и отремонтирован. Планируется, что 9 мая на праздновании 75-летия Победы знаменитая "Т-34-ка" впервые проедет по центральной  площади  столицы Бурятии во главе механизированной колонны.

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