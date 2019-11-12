В Бурятии оживили легендарный танк Т-34 (видео)

Он обрел вторую жизнь

В Бурятии прошли первые испытания отреставрированного легендарного танка Т-34. Его восстановили военнослужащие Восточного округа.

Танк легко преодолел все препятствия специальной трассы полигона. Экипаж в движении проверил работу отдельных элементов бронемашины.

Ранее решением командующего 36-ой армии ВВО Михаила Носулева танк времен Великой Отечественной был снят с постамента и отремонтирован. Планируется, что 9 мая на праздновании 75-летия Победы знаменитая "Т-34-ка" впервые проедет по центральной площади столицы Бурятии во главе механизированной колонны.