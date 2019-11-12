США связаны с госпероворотом в Боливии?

Госпереворот в Боливии обсудили в программе "События. 25-й час"
Можно ли согласиться с мнением экспертного сообщества о влиянии США на обстановку в Боливии? Что послужило поводом для госпереворота? И как будут развиваться события в ближайшее время?
На вопросы Алексея Фролова ответил научный руководитель Института Латинской Америки РАН Владимир Давыдов.
"Я думаю, что американцы не смогли бы проворачивать свои сценарии, если б не было технологии, предпосылок. Поэтому, мне кажется, здесь совокупность обстоятельств. И есть определенный парадокс, потому что правление Эво Моралеса в основном ассоциируется с позитивными результатами", - сказал он.
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