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"Москва заплатит": в Киеве назвали цену прекращения "войны с Россией"

08:30
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Как выяснилось, все дело в деньгах

Украина, как выясняется, находится в состоянии войны с Россией. Она готова остановить войну – но с условием. Чтобы нормализовать отношения с Киевом, Москва должна заплатить ему за свою "агрессию", а еще вернуть Крым, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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"Это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию", — заявил Кулеба.

При этом вице-премьер украинского правительства клятвенно заверяет, что он полностью поддерживает идею восстановления мира с Россией - но нельзя же просто так взять и прекратить войну. Кроме выплаты некой суммы Украине, Москва должна вернуть Крым. Полуостров. По мнению чиновника, вновь станет украинским, как только "Россия ослабнет, и он выскользнет из ее рук".

Пользователи Сети высмеяли заявление Кулебы. Они отметили, что вице-премьер затянул ту же песню о "войне с Россией", которую пели в администрации Петра Порошенко. Кулебе заодно напомнили о печальной судьбе его предшественника Владимира Омеляна. Он тоже кричал о российской агрессии – а сейчас посещает кабинеты следователей, которые допрашивают его по делам о коррупции.

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