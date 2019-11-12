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Названо самое качественное подсолнечное масло

09:37
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Отнюдь не все бренды соответствуют ГОСТу

"Росконтроль" проверил рафинированное подсолнечное масло семи брендов: "Каролина", "Благо", "Россиянка", "Слобода", "Затея", "Селяночка" и Mr.Ricco.
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Если верить маркировке, то все образцы относятся к высшему сорту и изготовлены по ГОСТу. Однако проверка показала, что "Каролину" и "Селяночку" нельзя причислить к высшему сорту из-за показателя окислительной порчи: перекисное число оказалось выше нормы.  

"Показатели окислительной порчи показывают, насколько масло свежее. По мере развития процессов окислительной порчи, в масле сначала увеличивается кислотное число, затем перекисное (при этом кислотное число снижается), а в последнюю очередь - анизидиновое", - говорится на сайте "Росконтроля". 

В "Каролине" и "Селяночке" эксперты также обнаружили минимальное количество кадмия. В итоге эти продукты попали в черный список. 

Как оказалось, масло "Россиянка" и "Затея" имеют привкус подсолнечника, которого быть не должно. Со слов специалистов, по органолептическим показателям эти товары не являются рафинированными дезодорированными маслами, как указано на их этикетках. Данные образцы попали в список товаров с замечаниями. 

Эксперты рекомендовали к покупке масла "Благо", "Слобода" и Mr.Ricco. 

Отметим, что все проверенные образцы не представляют опасности для здоровья потребителей. 

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