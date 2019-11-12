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Пивные напитки станут более крепкими

09:12
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Барьер в семь градусов на крепость пивных напитков в нашей стране хотят отменить

Производители пивных напитков намерены добиться отмены ограничения в 7 градусов на крепость данной продукции. Это возможно сделать путем внесения поправок в техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".
Пиво хотят приравнять к лимонаду

Отмечается, что в Минфине этот вопрос уже обсуждался на рабочей группе. Эксперты указывают, что в мире продается немало пивных напитков с крепостью более 7 градусов, однако на территории России они не могут реализовываться, что создает неравные условия в рамках ВТО.

В то же время, по данным специалистов, пивные напитки не пользуются большой популярностью в России. "В 2018 году российский рынок пива и его производных впервые за несколько лет не падал, тогда как до этого он демонстрировал снижение", — сказал газете "Известия" глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Накануне Организация экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце" включила Россию в топ-10 самых пьющих стран мира. В среднем жители страны потребляют 11,1 литра алкоголя в год. Однако с выводами экспертов не согласны в ВОЗ и Минздраве.

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