"Она такие скандалы ему закатывала": мать историка Соколова о странном поведении убитой студентки

Профессор, по словам родителей, всегда был примерным мальчиком

Историк Олег Соколов всегда был примерным мальчиком: он не пил, не курил, не был хулиганом и учился только на отлично, утверждает мать профессора. По словам Людмилы Соколовой, сын сильно страдал после развода с первой супругой – ведь двое детей остались жить с матерью.

Людмила Соколова рассказала, как впервые узнала о появлении в жизни сына новой женщины. "Говорит: "У меня живет девочка. Она такая умная, мне во всем по работе помогает, а я ей". Он писал докторскую, а она кандидатскую", — припомнила слова доцента женщина.

Как рассказала журналистам Людмила Соколова, у доцента СПбГУ с девушкой были общие интересы, они любили историю. Но юной пассии не нравилось, что Соколов уделяет много внимания детям от первого брака.

"Она такие скандалы ему закатывала. А он взрывной и эмоциональный. У них уже был конфликт. Причем, не просто так, серьезный. Я была потрясена, почему женщина не хочет видеть детей? Он же не к жене ходит!", — заключила мать историка.

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов убил свою любовницу, 24-летнюю студентку Анастасию Ещенко. Затем расчленил тело и попытался спрятать труп в Мойке. Накануне суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу. Мать Соколова уверена, что в тюрьме ее сын не выживет – так как там нельзя заниматься историей.