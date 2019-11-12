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Фадеев покидает Россию после скандала

09:46
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Поклонники в замешательстве

Продюсер и музыкант Максим Фадеев сообщил, что вся команда его компании MALFA отправляется в кругосветное путешествие на 111 дней. 
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Цель поездки - создание новых альбомов. "И я, и новые артисты - мы хотим это сделать в океане. Мне кажется, это интересная идея", - заявил с улыбкой Фадеев. Свое видеообращение он выложил в Instagram. 

По его словам, в путешествие с ними отправится съемочная группа. Поэтому поклонников ждет много фото и видео о жизни коллектива MALFA. Когда начнется поездка и кого с собой возьмет Фадеев, пока не уточняется. 

Поклонники пожелали Фадееву и его артистам удачи в реализации оригинальной задумки. Правда, многие не поняли, кто отправится в путешествие, ведь продюсер недавно расторг контракты со всеми своими артистами. 

- Ждем с нетерпением новых шедевров. 

- Максим, вы не перестаете удивлять.

- Вот опять хороший ход: пока распускаем, а потом шоу, где все вместе.

- Ты же всех распустил, балабол.

- А кто из артистов поедет, кто остался?

- То распустил, то опять мальфа, запутал всех ток. 

Ранее стало известно, что Максим Фадеев перенес серьезную операцию на сердце. По словам адвоката Сергея Жорина, продюсера довели до нервного истощения конфликты с музыкантами. 

Напомним, в конце лета Фадеев прекратил сотрудничество с Наргиз, запретив ей исполнять его песни. После этого скандала певица отправилась на гастроли с новым репертуаром, а продюсер объявил о переформатировании MALFA. 

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