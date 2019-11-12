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Китай пригрозил США российским оружием

09:54
  • вторник
  • 12 ноября 2019

Россия может 10 раз уничтожить США

Вашингтону посоветовали не обольщаться по поводу своего доминирующего положения в мире. Китайские эксперты напомнили США, что есть еще Россия, которая может уничтожить их территорию 10 раз как минимум.
В чем секрет "китайского чуда"?

Москва, несмотря на некоторые трудности, продолжает вести себя жестко по отношению к Вашингтону. Такое поведение, по мнению авторов статьи в китайском издании Sohu, "вгоняет американские власти в оцепенение".

Аналитики уверены, что США с удовольствием бы нанесли удар по России – однако не решаются пойти на такой шаг, опасаясь ответа.

"У России есть не только ядерные боеголовки, но и средства их доставки, в том числе самолеты Ту-160, большое количество баллистических ракет, площадки для запуска ракет морского базирования серии "Борей", — говорится в материале. По мнению авторов, если между США и Россией все же начнется война, то неизвестно, кто выйдет победителем в кратчайшие сроки. В долгосрочной перспективе, возможно, США останутся в выигрыше – но цена такой "победы" слишком велика.

Россия в ближайшем будущем может восстановить свое превосходство – мощь ее армии за последнее время существенно возросла. Да и сотрудничество Москвы с Пекином добавляет головной боли американской администрации.

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